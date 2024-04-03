Куда пропала жена Леонида Агутина Анжелика Варум

Певица Анжелика Варум после скандальных высказываний о ситуации в мире улетела в США. Об этом сообщил сайт Kp.ru.

По данным источника, артистка, которая в последнее время не так часто появляется на публике, уехала за границу. В России же она появляется только для того, чтобы зарабатывать деньги на кооперативах, - в этом уверены ее коллеги. Промоутеры посчитали, что, если ее муж Леонид Агутин выходит на сцену вместе с ней, то у него автоматически увеличивается гонорар.

«Леонид - весьма востребованный артист. За один выход он получает 2 миллиона рублей, а на частных мероприятиях - в два раза больше. Ну и если рядом Анжелика, то прибавьте к этой сумме еще миллион», - рассказал промоутер Евгений Морозов.

Отметим, что слухи об эмиграции Варум ходят давно, но ее супруг их всегда опровергал. Он заявлял, что они действительно бывают в США, где у них есть недвижимость. Но постоянно они там не живут.

Как сообщает СМИ, Варум поселилась за границей поближе к дочери – в Лос-Анджелесе. Квартира певицы находится в Голливуде, однако зарегистрирована она на Леонида Агутина. Апартаменты были приобретены еще в 2013 году.

Ранее Анжелика Варум оконфузилась на концерте мужа.