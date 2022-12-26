Куда пропала Ирина Аллегрова: фанаты обеспокоены молчанием певицы

Поп-дива Ирина Аллегрова является одной из немногих артисток, которые имеют огромную армию поклонников. «Императрица» на эстраде уже 40 лет. Она выпустила множество альбомов и до сих пор выступает на сцене. Но звезда уже несколько лет не появляется на новогодних телешоу, чем очень расстраивает своих фанатов. Они беспокоятся, куда пропала артистка?

В официальной группе Аллегровой в соцсетях с середины декабря начали бить тревогу. Пользователи Сети не понимают, почему любимая исполнительница не снимается в новогодних передачах. Сама она тоже не выходит на связь, личный микроблог пустует, а в соцсетях висит афиша концерта, который состоится в марте.

Поклонники очень расстроены, что в списках участников новогодних шоу имя Ирины Аллегровой отсутствует.

«Как же хочется, чтобы она приняла участие в праздничных съемках, хотя бы на Первом канале», «Не понимаю причину ее отказов», «Хоть коллективное письмо пиши, чтобы она порадовала своих фанатов», «Вдруг ее все-таки уговорят принять участие», «Ирина Александровна, вы должны принять участие с новыми произведениями в новогодних праздничных передачах по телевидению. С уважением к вам», – пишут в комментариях.

Напомним, что звезда стала меньше выступать с началом пандемии коронавируса в 2020 году. Тогда она отменила все концерты. Чуть позже Ирина откровенно призналась, что ей категорически не нравится, как меняется современная музыка. Она раскритиковала шоу-бизнес во время интервью корреспондентам «Московского комсомольца».

По мнению Аллегровой, все, что происходит в эстрадном цеху уже давно «не **** и не эротический фильм, а Содом и Гоморра».

«Могу сказать только цитатой великого Градского, который когда-то пошутил в прямом смысле, а я отношу это к своей профессии: «Я ушла из большого секса», – признавалась артистка.

Сейчас певица хранит молчание. Правда, иногда ее можно увидеть на экране. В начале декабря она приняла участие в съемках «Песни года». Она исполнила две песни: «Моно» и «Возвращайтесь домой мальчики».

Ранее мы писали о том, как Ирина Аллегрова разделась на камеру.