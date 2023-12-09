Куда пропала актриса Елена Корикова из сериала «Бедная Настя»

51-летняя актриса Елена Корикова, прославившаяся благодаря роли крепостной Анны Платоновой в сериале «Бедная Настя», завершила актерскую карьеру. Сейчас она работает дизайнером интерьеров.

В 90-е годы актриса жила в Нью-Йорке, где стала лицом модного дома. После она вернулась на Родину и начала играть в труппе театра «Современник». Елена Корикова стала настоящей звездой, когда на экраны вышел исторический сериал с ней в главной роли. Она была одной из самых узнаваемых артисток в стране, пишет 72.ru.

Но после такого успеха карьера Кориковой пошла на спад. Последние ее роли были второстепенными в сериалах «Круговорот» (2016) и «Шелест» (2016).

Во время пандемии коронавируса Корикова окончательно исчезла с радаров. Затем она сыграла тайную свадьбу и переехала за границу. В 2022 году она пропала из социальных сетей.

Сейчас Елена, судя по всему, полностью ушла из кино и театра. Она пробует себя в дизайне интерьеров.

Напомним, ранее Сергей Астахов рассказал о причинах разрыва с Еленой Кориковой.