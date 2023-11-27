Куда пропал звезда сериала «Бригада» Дмитрий Дюжев

Актер Дмитрий Дюжев прославился благодаря ролям в сериалах и фильмах о криминальной жизни о лихих 90-х. В последнее время звезда «Бригады» и «Жмурок» нечасто появляется на светских мероприятиях. Но журналисты выяснили, что он играет в Московском Губернском театре и снимается в кино.

На данный момент Дюжев участвует в постановках Московского Губернского театра в качестве приглашенного актера. Он играет в спектакле «Нашла коса на камень» и в комедии «Скамейка».

Артист продолжает сниматься в российском кино. Так, он сыграл главную роль вместе с Олегом Газмановым в сериале «Родные люди» — его премьера состоялась месяц назад. Помимо этого, летом он сыграл Осла в фильме «Бременские музыканты». Накануне актер стал ведущим премии «Люди года 2023», пишет News.ru.

Дмитрий Дюжев периодически попадает в скандальные ситуации. То он внезапно обливается потом на презентации нового фильма, то не очень адекватно ведёт себя на публике.

В феврале 2023 года он устроил публичные разборки с своим коллегой, блогером и юмористом Ильей Соболевым. Комик назвал артиста безумным и сказал, что практически все звезды, которые были успешными и популярными, сходят с ума, «но Дюжев не изменился, он сразу был вот такой». Звезда «Бригады» не оценил такой юмор и потребовал от Соболева извинений.