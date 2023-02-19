«Сумасшедший» Дмитрий Дюжев обиделся на Илью Соболева

Актёр театра и кино Дмитрий Дюжев в последнее время всё чаще привлекает к себе внимание эпатажным поведением.

То 44-летний мужчина внезапно обливается потом на презентации нового фильма, то не очень адекватно ведёт себя на публике.

Недавно Дюжев устроил публичные разборки с своим коллегой, блогером и юмористом Ильей Соболевым.

Кто стал зачинщикам конфликта – сказать непросто. Дело в том, что Соболев какое-то время назад иронично высказался об актёре, заявив, что «почти все звёзды, которые были успешными, сходят с ума, в то время как Дюжев был немного не в себе с самого начала».

Звезда «Бригады» юмор не оценил и начал настаивать на публичном извинении со стороны коллеги по цеху.

Не получив желаемого, Дмитрий Петрович прокомментировал случившееся пространный цитатой в своем стиле:

«В чем ценность нашего любимого Станиславского? Да в том, что он буквально придумал профессию актер и сказал, что это не сумасшедшие люди. Мы люди, которые отныне должны походить на сосуд культуры и, изливая из своего сосуда то прочитанное, то увиденное, то пережитое с помощью своих персонажей, должны стать объектом, так сказать, изучения для другого населения этой страны».