Куда пропал и как сейчас выглядит Максим Мальцев, сыгравший Папазогло в сериале «Солдаты»

Актер Максим Мальцев известен многим по роли Антона Папазогло в сериале «Солдаты». В проекте он был полноватый, да и после поклонники замечали у него лишние килограммы. Однако недавно он резко похудел, чем встревожил поклонников.

Максим активно ведет личный блог, в котором общается с фанатами. Недавно он в очередной раз вышел на связь, и получил комментарии от неравнодушных пользователей: «Макс, ты чего так похудел? У тебя все хорошо?» Дело в том, что Мальцев сильно изменился внешне, и его вес продолжает уменьшаться. Однако актер дал понять, что у него все в порядке.