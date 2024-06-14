«Куда они смотрели?»: экс-солистка «Демо» раскритиковала российских врачей

Бывшая участница «Динамо» Саша Зверева сообщила о тяжелой болезни матери. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Артистка раскритиковала российских медиков, которым не удалось по явным симптомам поставить верный диагноз.

«Я только вот одно не понимаю, как российские врачи смотрели тебя, куда они смотрели? Ты полгода не вылезала из больниц, проходя исследования, диагностики. В США ты пришла к первому доктору и тебе сказали: «Дорогуша, у вас Паркинсон, идите к неврологу». Сразу же!», - поделилась артистка.

Мать исполнительницы рассказала, что тяжело перенесла подобные новости. Женщина уточнила, что два дня находилась в шоковом состоянии и просто молчала. Певица подчеркнула, что родительница воспринимала этот диагноз как позор и не хотела публично говорить об этом. Однако после долгого общения с близкими и медиками изменила свое мнение. Мать знаменитости через ее блог намерена делиться подробностями лечения и рассказывать, как преодолевает трудности.

Стоит отметить, что Саша Зверева с 2015 года проживает в США. Певица эмигрировала из России после развода с отцом среднего сына Дмитрием Алмазовым.

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