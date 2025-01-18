«Кучка неандертальцев»: Татьяна Брухунова в шоке от хейтеров, которые раскритиковали ее из-за поддельных сумок

Брухунова разозлилась из-за хейтеров, которые встали на защиту поддельных сумок. Об этом стало известно из соцетей.

Татьяна Брухунова на днях рассказала о том, что она обнаружила женщин с поддельными сумками в одном из кафе Москвы. Жена Евгения Петросяна удивилась этому и назвала ситуацию «срамотой».

После ее высмеиваний, в адрес Брухуновой посыпалась критика: «Тот момент когда был никто и стал кем-то, посмотрим как у нее дальше жизнь сложится», «Добралась до денег пожилого актера и жилья в центре и сразу забыла, что дворняжка». Брухунова рассказала, что заблокировала некоторых из тех, кто не согласен с ее мнением.

«Я понимаю, что весна началась раньше и их проблемы с психикой обострились. В общем, кучка неандертальцев набежали, накидали какули на вентилятор и радуются этому обстоятельству. Я, честно говоря, тоже рада этому обстоятельству по одной простой причине, что я провела глобальнейшую зачистку всяких невменько», — заявила она.

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