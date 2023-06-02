«Кто жених?»: хранящую молчание Светлану Ходченкову стали поздравлять со свадьбой

40-летняя актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото в белом платье: знаменитость выглядела как невеста. Хранящую молчание артистку стали поздравлять со свадьбой.

«Светлана, поздравляем, вы же замуж вышли?», «А кто же жених, вы покажите фото?», «В свадебном платье вы словно юная девушка!» - говорится в комментариях. Их приводит Экспресс газета.

Некоторые считают, что никакой свадьбы не было, а сама Ходченкова не стремится стать законной женой.

По слухам, новым избранником актрисы стал бизнесмен Павел Манченко. Он моложе Ходченковой на пять лет. Пара побывала на Мальдивах.

Ходченкова была замужем однажды. Ее брак с актером Владимиром Яглычом продлился пять лет.

Позже звезда закрутила роман с бизнесменом Георгием Петришиным, он сделал предложение на сцене театра, но в итоге пара рассталась, а предприниматель женился на модели Алесе Кафельниковой. Недавно теща обвинила Петришина в домашнем насилии.