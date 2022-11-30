«Кто ж так обламывает кайф?»: Лазарев возмутился прерванной вакханалии на сцене

Сергей Лазарев в новом сезоне проекта «Дуэты» вернулся к роли соведущего Николая Баскова. Шоу уже идет в эфире телеканала Россия 1. Недавно на одной сцене спели супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов, а на этот раз общую песню исполнили Юлия Ковальчук и Стас Костюшкин. Вот только в последствии к ним присоединились ведущие и устроили целое представление.

Артисты спели вчетвером песню «Женщина, я не танцую» под аккомпанемент оркестра. При этом Костюшкин зажигательно плясал и заставлял двигаться других участников квартета. И к проигрышу они оказались максимально «заряжены», получая удовольствие от происходящего на сцене.

На начале куплета Николай Басков выкрикнул: «И все! Проснулся завтра!» Музыка прекратилась, и это очень сильно расстроило Сергея Лазарева, который только «вошел во вкус». «Ну кто ж так обламывает кайф!» - возмутился артист, не скрывая своего негодования.

Напомним, что шоу «Дуэты» - это адаптация французского проекта Duos Mystères. Оно настолько понравилось зрителям, что его запустили сразу в двадцати разных странах. Его правила просты – двое артистов выходят на сцену и начинают исполнять песню дуэтом, не подозревая, кто прячется за ширмой. По конец композиции занавес поднимается, и для певцов раскрываются все тайны.

К слову, сейчас Сергей Лазарев находится на отдыхе с детьми, где пытается отвлечься от съемок. А помогает ему в этом расслабляющий массаж, который ему делает маленькая балийка в одном из спа-центров.