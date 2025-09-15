«Кто я такая? Почему могу себе это позволить?»: Татьяна Буланова назвала пафосных звезд шоу-бизнеса «глупыми»

Певица Татьяна Буланова высказалась о напускном пафосе артистов российского шоу-бизнеса и назвала их «глупыми». В эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» артистка отказалась назвать себя звездой.

В интервью Ксении Собчак певица призналась, что ей неловко пользоваться черным ходом — она предпочитает находиться среди обычных людей. Татьяна Буланова убеждена: она не может себе позволить назваться звездой, поскольку ничем не отличается от всех остальных граждан РФ.

«Я шла через людей, которые сидели в очереди, и мне не было неловко. Люди так же сидят, им тоже куда-то надо, у них свои проблемы. Кто-то из них, возможно, такой же вокалист, просто не такой известный, как я, кто-то — педагог. <…> Почему я ставлю себя выше тех людей, которые сидят в очереди. Кто я такая? Почему я могу себе это позволить?» — высказалась певица.

Исполнительница хита «Ясный мой свет» подчеркнула: она не сделала то, за что ее можно было бы назвать «суперзвездой».

«Это все очень условно. Если бы я спасла от смерти кучу народа, и то, я думаю, что вряд ли такие люди будут открывать ногой дверь и проходить, не замечая других людей», — заявила Татьяна Буланова.

Говоря о коллегах, которые вовсю демонстрируют свою пафосность, артистка отметила: «Я думаю, что они просто глупые. Пафос — это глупость, пустота».

Ранее певица Ирина Понаровская осудила Аллу Пугачеву за напыщенность и пафос: «Я не могу понять, откуда у людей не царского происхождения такие запросы на величие».