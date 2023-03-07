«Кто угодно, но не певица»: Евгения Медведева публично призналась в обмане членов жюри «Маски»

Евгения Медведева считается легендой фигурного катания. За свою карьеру спортсменка успела дважды выиграть чемпионат Европы и мира и стать серебряным призером Олимпиады. Продолжить выступления на соревновательном льду Евгении помешали травмы, вот почему она сейчас активно себя пробует в других сферах.

Недавно фигуристке удалось всех удивить, появившись в шоу «Маска» в костюме Шаурмы. В эксклюзивном интервью для портала «Вокруг ТВ» Медведева поделилась эмоциями от участия в проекте.

В первую очередь Евгения отметила: она — не певица, вот почему каждая музыкальная композиция подбиралась с учетом ее подготовки. «С какой стороны на меня не посмотри, я кто угодно, но не певица. Репертуар для каждого выпуска подбирался совместно с продюсерами», — рассказала фигуристка.

Кроме того, Медведева добавила: чтобы члены жюри ее не узнали, ей приходилось обманывать. «Самая большая моя ложь, что я из Саранска», — отметила двукратная чемпионка мира.

Евгения считает: разгадать личность, скрывающегося человека за маской сложно, но возможно. Вот почему фигуристку раздосадовал факт, что Регина Тодоренко не узнала ее, несмотря на тесное общение в «Ледниковом периоде».

«Маску снимать было не обидно, а вот то, что Регина Тодоренко не узнала меня, — досадно», — резюмировала девушка.

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