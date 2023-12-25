«Кто ты сам, чего достиг»: Вайкуле заступилась за Пугачеву после нападок Соседова

Певица Лайма Вайкуле ответила критику Сергею Соседову, который нередко негативно высказывается в адрес ее подруги Аллы Пугачевой. Артистка отметила, что ему следует обратить внимание на себя, свои достижения и стиль в одежде.

Примадонна больше года назад покинула Россию, после чего ее начали критиковать и коллеги, и поклонники. Довольно часто «нападет» на вокалистку Сергей Соседов. Он категорически не согласен с ее заявлением о «холопах и рабах» и открыто об этом говорит. Однако, по мнению Вайкуле, ему нужно уже перестать все время упоминать имя Пугачевой и сфокусироваться на себе.

«Он критикует Аллу, а сам надел какую-то рубашечку, повязал какую-то ленточку на шее дешевую, типа он такой стильный. Не говори ничего про Аллу, расскажи, кто ты сам, чего достиг», - цитирует слова Лаймы StarHit.

Певица также подчеркнула, что по-прежнему дружит с Аллой Борисовной и поддерживает ее во всем. Она упомянула, что, вопреки всем страшным новостям в СМИ, у артистки все прекрасно и в семейной жизни, и со здоровьем. Ни на что вдали от Родины, по словам Вайкуле, Пугачева не жалуется.

Ранее Лайма Вайкуле отказалась от своих слов о памятниках советским солдатам.