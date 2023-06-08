«Кто ты, анонимная сволочь?»: Галкин* сорвался на беззащитную женщину после новостей о разводе с Пугачевой

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) на фоне новостей о разводе сорвался на беззащитную женщину, назвав ее анонимной «сволочью». Соответствующий комментарий артист написал на своей странице в соцсетях.

Галкин* опубликовал фотографии, где запечатлены последствия разрушения Каховской ГЭС. На снимках изображены собак, кошки, коровы, стоящие в воде.

Один из комментариев так задел Галкина*, что нервы у артиста эстрады сдали. Он назвал интернет-пользовательницу «безграмотной, продажной, безликой».

«Кто ты, анонимная сволочь?», - обратился к ней юморист.

Ранее артист сорвался прямо на выступлении, запретив зрителям доставать смартфоны из карманов. Некоторые предположили, что на состояние Галкина* влияет возможный крах семьи.

Недавно юморист выложил фотографию с женой, певицей Аллой Пугачевой. Подписчики сравнили Примадонну с силиконовой куклой. Некоторые заметили, что от былой внешности исполнительницы «ничего нет».

*признан иноагентом на территории РФ