«Кто-то запустил слух»: дочь Льва Рубинштейна отрицает смерть отца
Дочь поэта Льва Рубинштейна назвала слухами сообщение о смерти отца.
© Ivanov Sergey/East News
Дочь поэта Льва Рубинштейна Мария опровергла информацию о том, что ее отец умер. Писатель жив, уверяет она.
Комментарий родственницы приводит Пятый канал.
«Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить», - сообщила Мария.
По ее словам, отец находится в реанимации, врачи продолжают бороться за его жизнь. Мария призвала не верить «всяким слухам», тем более информации не от лечащего врача.
Telegram-канал SHOT сообщил, что журналистка Виктория Ивлева, рассказавшая о смерти поэта, не стала ничего комментировать и бросила трубку.
Ранее сообщалось, что Рубинштейн умер после ДТП недалеко от своего дома. 12 января появилась информация, что он в глубокой коме.