«Кто-то разбился на машине, кого-то сбил автомобиль»: Лепс рассказал, как уходили из жизни его родственники

Певец Григорий Лепс столкнулся в своей жизни с чередой странных смертей. По словам артиста, все его близкие погибли в результате происшествий.

Лепс рассказал о странном стечением обстоятельств в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1». В беседе с Борисом Корчевниковым он заявил, что его родные люли ушли из жизни трагически.

«У меня полсемьи поразбивалось и все ушли из жизни не своей смертью, а трагически: кто-то разбился на машине, кого-то сбил автомобиль, кого-то убили бандиты», — отметил исполнитель.

Так, например, отца Григория сбила машину. Певец некоторое время не мог найти тело родственника. Это удалось сделать лишь с помощью полиции. На опознание Лепс ездил один.

Ранее Лепс заявил, что его смущает разница в возрасте с возлюбленной Авророй. Избраннице звезды исполнилось 18 лет.