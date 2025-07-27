«Кто-то орущий, мешающий жить»: звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева высказалась о материнстве

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева рассказала о детях, которых она буквально «вымолила» после диагностированного бесплодия. В интервью «7Дней.ru» актриса раскрыла, что ее старшие дети не были готовы к рождению младшего брата: «Думаю, они не ждали и не хотели».

В 2023 году Наталья Бочкарева стала мамой в третий раз. Для многих поклонников актрисы эта новость стала неожиданностью — на тот момент ей было уже 42 года, а ее дети уже заканчивали школу. Артистка признается: старшие наследники не сильно были рады грядущему пополнению в семье.

«Думаю, они не ждали и не хотели. В 15—16 лет подростки редко бывают в восторге от малышей. Им казалось, что это будет кто-то постоянно орущий, кричащий, мешающий жить и спать. Но я им говорила: „Дети, помяните мое слово, все будет не так“», — поделилась Наталья Бочкарева.

Когда у Ивана и Марии родился брат Александр, они быстро изменили свое мнение и стали активно проводить время с малышом: «Они не очень верили, но все равно помогали».

По словам актрисы, она стремится уделять всем детям равное количество внимания: «Я стараюсь, чтобы все чувствовали себя одинаково любимыми. Не так, что теперь маму интересует только малыш, а вы сами по себе».

Наталья Бочкарева не скрывает: появление на свет своих сыновей и дочери она считает «настоящим чудом». Оказалось, что звезде «Счастливы вместе» долгие годы диагностировали бесплодие, и она буквально «вымаливала» детей.

«На самом деле все мои дети — по молитвам. Мне пять лет ставили диагноз „бесплодие“. Первых я вымаливала у Матроны Московской. Младшего — у Александра Свирского. Я тогда сказала: „Если родится сын, назову его Александром“. Так и получилось. Поэтому для меня каждый из них — чудо и Божья милость», — заявила артистка.

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