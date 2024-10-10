«Кто-то на стороне появился у Паши»: продюсер Дворцов раскрыл страшную правду про брак Прилучного

В 2020 году состоялся громкий развод Павла Прилучного с Агатой Муцениеце. Спустя два года актер женился на Зепюр Брутян, которая родила ему сына Микаэля. Звезду сериала «Мажор» неоднократно обвиняли в импульсивности и вспыльчивости. Но продюсер Сергей Дворцов считает, что у Прилучного, ко всему прочему, мог случиться роман на стороне.

Дворцов назвал Павла «очень скандальным человеком», вспыльчивым и жестким. Он также добавил, что Прилучный — «очень яркий ловелас», у которого много девушек в окружении. Продюсер считает, что поэтому Агата не хочет отправлять к нему детей.

«Уже кто-то на стороне появился у Паши… Конечно, Агата не хочет, чтобы дети как-то соприкасались с этой историей измены. Зная Пашу, сегодня одна, завтра другая, поэтому я уже давно именно его похождениям не удивляюсь», — рассказал Дворцов в разговоре с Life.ru.

С Агатой Прилучный познакомился на съемках сериала «Закрытая школа». Они поженились в 2011 году, спустя два года у пары родился сын Тимофей, а в 2016 — дочь Мия. В 2020 году супруги объявили о разводе. После у Павла был непродолжительный роман с Мирославой Карпович, пока он не встретил Зепюр Брутян.

Сейчас экс-супруги решают, с кем останется жить их сын Тимофей. Большую часть времени он проводит в доме отца. При этом Агата считает, что наследника настраивают против нее.

Напомним, Павел Прилучный расстался с бывшей супругой в Дубае, куда они поехали восстанавливать отношения.