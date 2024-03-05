«Кто-то миллион заплатил»: актер Никоненко назвал причину, из-за которой Пугачева устроила провокацию

Певице Алле Пугачевой могли заплатить за провокацию. Об этом заявил актер Сергей Никоненко, который прокомментировал публикацию видео с вечеринки, где Примадонна танцует под украинскую песню.

«Ей, наверное, кто-то миллион заплатил», - сказал он сайту mk.ru.

Никоненко предположил, что «все проплачено». Он считает: у Пугачевой «совести давным-давно нет» и стыда тоже. Артисту «печально за этим наблюдать».

Никоненко и Пугачева знакомы более 50 лет – актер знает ее с 1968 года. Он признается, что от прежней Пугачевой «ничего не осталось».

Артист не ожидал, что она уедет из России. Сейчас ему «наплевать», вернется она или нет. Он уверен: хорошего ждать от Пугачевой не стоит. И призвал не следить за ее соцсетями. Для Никоненко Пугачева никогда не была любимой певицей – на первое место он ставил Людмилу Зыкину.

Ранее мы писали, что Пугачева выложила видео с мероприятия на яхте, на котором пританцовывала под украинскую песню.