«Кто-то хочет опорочить честь нашей прекрасной семьи»: Зепюр Брутян отреагировала на задержание отца

Актриса Зепюр Брутян назвала задержание отца в Москве по подозрению в организации подпольного казино заказным. По ее мнению, у ее семьи есть недоброжелатели, которым не дает покоя их счастье.

21 марта стало известно о том, что тестя Павла Прилучного сотрудники правоохранительных органов вывели из столичной квартиры, в которой были установлены игровые автоматы. Предполагалось, что он вместе с двумя подельниками устроил нелегальный бизнес. Однако позже он опроверг это, заявив, что пришел в апартаменты за компанию с товарищами.

Журналисты связались с дочерью Брутяна и попросили ее прокомментировать произошедшее. Она призналась, что все новости о ее папе являются ложью.

«Это заказная история. Ложная информация! Кому-то не дает покоя тот факт, что у нас царит спокойная, счастливая жизнь. Кто-то хочет опорочить честь нашей прекрасной семьи», - заявила Зепюр в беседе со StarHit.

Актриса упомянула, что ей известно, кто именно сделал «заказ», но озвучивать имена не стала. По ее словам, есть люди, специально распускающие небылицы в информационном поле.

Ранее появилась информация, что тестя Павла Прилучного отпустили сразу после беседы в отделении полиции.