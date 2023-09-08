«Кто-то к нам пришел»: в доме актера Калимулина произошел пожар

Звезда сериала «Эпидемия» Эльдар Калимулин рассказал, что в его доме произошел пожар. Актера и его семью спасла тарелка. Об этом сообщает mk.ru.

Знаменитость пообщался с журналистами и признался, что переехал с семьей в большой дом. Они семь лет занимались строительством и обустройством дома. По словам артиста, за это время было многое.

«У нас случились всевозможные протечки и в системе водоснабжения, и в системе отопления. Еще уклон участка два метра. Я теперь эксперт по газону. Если нужно – обращайтесь», – поделился Эльдар.

Актер рассказал, что однажды в их доме произошел пожар. По мнению мужчины, всему виной перегрузка в работе удлинителя. К счастью, все живы, досталось только окну – оно лопнуло.

«Нам повезло: мы тогда хотели отключить воду, но не сделали этого. И я услышал треск, думал, кто-то к нам пришел. Выхожу на кухню, а там все в дыму и в огне», – вспомнил артист.

Знаменитость отметил, что потушить пожар удалось с помощью самой обыкновенной глубокой тарелки. Она оставалась невымытой в раковине, откуда ее достали, когда произошло ЧП.

Ранее мы писали о том, что спортсменка Елена Исинбаева может лишиться виллы в Испании из-за серьезных лесных пожаров. Известно, что роскошный дом знаменитости находится вблизи полыхающего леса на Тенерифе.