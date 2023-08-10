«Кто-то должен сообщить об этом»: всплыли подробности о состоянии Ларисы Голубкиной

Российская актриса Лариса Голубкина рассказала о самочувствии после госпитализации. Оказывается, во время планового обследования артистка упала. Об этом сообщает mk.ru.

83-летняя Лариса Голубкина призналась, что обратилась в медучреждение, чтобы проверить гемоглобин, лейкоциты и уровень кальция в крови. Однако на обследовании женщина упала.

«Ну, видите как – вчера объявили о смерти Верочки (Веры Васильевой – прим. ред.), и Борисова (Юлия Борисова – прим. ред.) умерла, и Мирошниченко (Ирина Мирошниченко – прим. ред.). Заодно решили: может, и Голубкина помрет. Кто-то первый должен сообщить об этом», – прокомментировала Лариса Ивановна.

Она также отметила, что сейчас чувствует себя нормально.

Интересно, что в 2021 году актриса тоже попадала в больницу, но в то время ей надо было пройти реабилитацию после перелома шейки бедра. Эту травму Лариса Голубкина получила еще в декабре 2020 года.

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