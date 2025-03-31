«Кто-то должен оплачивать»: Крок объяснил, кто положил Доронину в санаторий

Крок заявил, что руководство театра платит за нахождение Дорониной в санатории. Об этом сообщает NEWS.ru.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил информацию о том, что актриса Татьяна Доронина сейчас находится в санатории. По словам Крока, оплачивать пребывание народной артистки СССР помогает руководство МХАТа.

«Я общался с Владимиром Кехманом. Насколько я знаю, Татьяна Васильевна живет в санатории. Я так понимаю, что это происходит благодаря театру. Потому что, когда человек в таком состоянии, кто-то должен оплачивать персонал, место в санатории. Я думаю, что театр это организует», — объяснил он.

Крок добавил, что рядом с Дорониной круглосуточно находятся врач и медсестра.

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