«Кто-то даже плакал, очень испугались за меня»: фаворитка Киркорова раскрыла правду о пластике лица

Певица Марго Овсянникова рассказала правду о своей пластике. На «Премии МУЗ-ТВ» муза Филиппа Киркорова впервые показала лицо после изменений и ужаснула фанатов. Но, как выяснилось, под нож артистка все-таки не ложилась, а просто воспользовалась пластическим гримом.

Еще весной Марго заявила, что собирается изменить себя по совету Киркорова. Она отправилась за консультацией к хирургу Тимуру Хайдарову, а после начала интриговать поклонников, не показывая лицо. Раскрыть внешность она решила лишь в середине июня и получила массу негативных отзывов. Острые и неестественные скулы не понравились фанатам, и они расстроились, что их кумир решил выглядеть именно так.

Правда всплыла спустя две недели в шоу «УТРО. ТНТ». Овсянникова призналась, что на самом деле пластику не делала, а просто воспользовалась услугами гримера. К слову, портал «Страсти» изначально предполагал это, так как заметил неладное на музыкальной премии при общении с певицей.

Как призналась Марго, своим экспериментом она хотела привлечь внимание молодых девушек, чтобы они понимали, как могут изуродовать себя пластикой.

«Кто-то даже плакал, очень испугались за меня. Я, правда, искренне у всех прошу прощения. Я не хотела никого обидеть, но это и была моя цель – я хотела, чтобы все ужаснулись, чтобы сказали: «какой ужас», - заявила артистка.

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