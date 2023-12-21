«Кто-то будет счастлив»: Волочкова решила избавиться от последней квартиры в Астрахани, подаренной Вдовиным

Балерина Анастасия Волочкова решила избавиться от последней квартиры, подаренной бывшим возлюбленным, бизнесменом Игорем Вдовиным. По словам самой танцовщицы, это ее самая большая недвижимость в Астрахани.

Щедрые «презенты» предпринимателя Волочкова начала продавать еще в 2020 году. Из-за проблем с финансами она отказалась от 20 объектов площадью от 50 до 150 квадратных метров. При этом она не стала избавлятья от самых больших апартаментов. Впрочем, теперь и от них дошла очередь.

В личном блоге балерина опубликовала пост, в котором сообщила, что больше не намерена владеть последней квартирой в Астрахани, которую ей когда-то во время романа подарил отец ее дочери.

«Для меня это пассивный актив. А кто-то будет счастлив в этой квартире», - пояснила Волочкова.

Отметим, что многие поклонники Анастасии не поверили в то, что она решила продать квартиру просто так. По мнению пользователей, причина все та же, что и несколько лет назад – у нее не хватает денег на роскошную жизнь.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что помирилась с дочерью Ариадной.