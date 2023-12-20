Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что помирилась с дочерью Ариадной. Об этом сообщает Kp.ru.

Громкий скандал произошел около полугода назад — когда дочь Анастасии Волочковой объявила, что не хочет видеть мать на своем выпускном вечере. Несмотря на заявления, балерина все равно говорила о том, что намерена посетить школьный вечер Ариадны, однако ее так и не пропустили в зал.

По словам балерины, сейчас между ней и дочерью установились хорошие отношения. Она призналась, что Ариадна встретила молодого человека, с которым уже успела познакомить мать.

«В моей жизни все гармонично. Шоу шикарное создала, с дочерью своей Аришей помирилась. Ариша недавно приезжала ко мне со своим молодым человеком. Дочке 18 лет, она сейчас живет вместе со своим возлюбленным, я очень рада за них», — рассказала Волочкова.

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