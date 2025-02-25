«Кто-то будет послан, клянусь!»: певица Слава устроила скандал, нецензурно обругав журналистов

Певица Слава устроила публичный скандал с журналистами. На пресс-подходе исполнительница хита «Одиночество» нецензурно обругала репортеров, задающих ей «бестактные» вопросы. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов».

На очередном пресс-подходе Слава запретила журналистам спрашивать о чем-то, кроме своего нового клипа с Анной Семенович. Артистка пригрозила «послать» куда подальше тех, кто решит задать вопрос на другую тему.

«Если кто-то, задаст вопрос не по клипу, будет послан, клянусь! Вы нам портите постоянно настроение своими вонючими бестактными вопросами. Потому что мы говорим, а они потом пишут всякую ерунду!» — заявила Слава.

Однако, решив разрядить обстановку, в последний момент певица дала понять, что ее угрозы не стоит воспринимать всерьез: «Это была шутка, ха-ха!»

Ранее сообщалось о том, что Слава раскаялась перед Ларисой Долиной после скандала с цветами. Артистка заявила, что не высмеивала певицу из-за ее отказа взять букет от поклонницы, сославшись на аллергию. По словам знаменитости, она «очень любит и уважает» коллегу, а СМИ неверно преподнесли информацию.