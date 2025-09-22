«Кто такая Ольга Германова?»: Вика Цыганова ответила на призыв депутата проверить творчество Михаила Круга

Вика и Вадим Цыгановы отреагировали на призыв депутата Госдумы Ольги Германовой проверить творчество певца Михаила Круга на предмет наличия ненормативной лексики и соответствие традиционным ценностям. Они назвали такую инициативу «хайпожорством с мертвецами».

Мнение Цыгановых узнало издание «Абзац».

«Кто такая Ольга Германова и что она сделала для России, многое ли она сделала для россиян, чтобы выдвигать такие требования и формировать такие законы», - сказала певица Вика Цыганова.

Артистка заявила, что на СВО находятся ребята, которые любят творчество Круга, и такая инициатива – «плевок» в их адрес.

Муж Цыгановой Вадим призвал депутатов направить энергию на то, что, по его мнению, разрушает умы молодежи. Он перечислил таких исполнителей, как Егор Крид, Алла Пугачева, Сергей Шнуров, а также проект Comedy Club.

«Там мат и мерзость просто льются в души людей, и никто их не запрещает… Эта мадам хайпует на именах, которые не могут ответить, это хайпожорство с мертвецами», - сказал Цыганов и призвал «отпустить» Круга.

