«Кто помнит меня такой? Это 2006 год»: как выглядела Виктория Боня 19 лет назад
© Starface.ru
Телеведущая Виктория Боня опубликовала в личном Telegram-канале фото, сделанное в 2006 году. Тогда она только начала строить карьеру на ТВ.
Сейчас Виктория популярна в основном в социальных сетях. Она развивает блог, а также свой бренд косметики. За годы в шоу-бизнесе Боня сильно изменилась и внутренне, и внешне — она сделала ряд пластических операций и косметических процедур. Однако многие поклонники, которые с ней с начала пути, помнят ее совсем другой.
Телеведущая показала фото из молодости, которое было сделано 19 лет назад. В комментариях многие отметили, что полюбили Викторию именно такой.
«Кто помнит меня такой? Это 2006 год», - поделилась Боня.
К слову, последние полгода телеведущая стала продвигать в социальных сетях свою дочь Анджелину. Сначала они просто записывали совместные ролики из повседневной жизни, но затем стали выходить в свет и давать интервью. При этом сама звездная наследница делилась, что не стремится к славе за счет имени матери.
