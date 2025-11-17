«Кто помнит меня такой? Это 2006 год»: как выглядела Виктория Боня 19 лет назад

Телеведущая Виктория Боня опубликовала в личном Telegram-канале фото, сделанное в 2006 году. Тогда она только начала строить карьеру на ТВ.

Сейчас Виктория популярна в основном в социальных сетях. Она развивает блог, а также свой бренд косметики. За годы в шоу-бизнесе Боня сильно изменилась и внутренне, и внешне — она сделала ряд пластических операций и косметических процедур. Однако многие поклонники, которые с ней с начала пути, помнят ее совсем другой.

Телеведущая показала фото из молодости, которое было сделано 19 лет назад. В комментариях многие отметили, что полюбили Викторию именно такой.

«Кто помнит меня такой? Это 2006 год», - поделилась Боня.