«Кто-нибудь остановите его!»: писатель Беседин призвал Андреасяна перестать «пачкать классику»

В начале 2024 года на российские экраны вышел фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна. Картина снята по одноименному произведению А. С. Пушкина. Главные роли в ней сыграли Виктор Добронравов, Денис Прытков и Лиза Моряк. Писатель Платон Беседин раскритиковал кино, назвав творчество его создателя «омерзительным».

Беседин считает, что снявшийся в фильме Андреасяна «Непрощенный» и в его сериале «Чикатило» Дмитрий Нагиев ходит с одинаковым лицом, а режиссер, говорит публицист, «желает прикасаться ко всему, что может принести деньги».

«Пожалуйста, кто-нибудь остановите его! Мне написали, что Сарик стал снимать лучше — вы серьезно? Что за странный фетиш: разбираться, какие экскременты пахнут дурно, а какие — омерзительно?», — приводит слова писателя 360.ru.

Русскую классику Беседин называет национальным сокровищем страны. Писатель считает, что фильм «Онегин» снят «очень плохо», а зрителей он зацепил только отсылкой к одноименному произведению.

Недавно Андреасян заявил, что снимет экранизацию «Войны и мира». По его словам, это будет «большое кино». Как пояснил писатель, запретить производство фильма режиссеру никто не сможет.

Он добавил, что великие режиссеры всегда сомневаются, получится ли у них экранировать классику, зато у «бездарей нет сомнений».

«Я уверен, что нужно искать те механизмы, которые запретят пачкать классику», — заключил публицист

Ранее Сарик Андреасян заявил, что российское кино может соперничать с Голливудом среднего уровня.