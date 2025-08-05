«Кто-нибудь может помочь?»: актрису Наталью Земцову выселили из отеля в Турции с 10-летним сыном
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Актриса Наталья Земцова сообщила, что ее с 10-летним сыном выселили из отеля в Турции. При этом звезде сериала «Восьмидесятые» даже не назвали причину случившегося.
Об этом пишет сайт aif.ru.
Земцова сообщила: «Оказывается, любого человека могут выселить просто так и сказать: "Ну езжайте, куда хотите". Кто-нибудь может мне помочь?»
По словам знаменитости, проживающим в отеле сказали, что гости должны покинуть территорию. До этого инцидента актриса жаловалась на пропажу вещей у бассейна. На поиски ушло несколько часов.
Также на отдыхе Земцову укусила кошка. В результате актриса обратилась в больницу и сделала прививку от бешенства.
У Натальи Земцовой единственный сын. Он родился в браке актрисы с участником группы Uma2rman Сергеем Кристовским.
Ранее сообщалось, что у россиян, отдыхающих в Турции, Египте и на Мальдивах, появилась аллергия на море. После купания у туристов появляются покраснения и зуд.