«Кто крыса?!»: в эфире «Голоса» случился грандиозный скандал

Скандал на шоу «Голос» произошел после выступления 30-летней участницы из Сочи Маргариты Багдасарян. Дело в том, что четверо наставников боролись за девушку, но Антон Беляев оказался заблокированным.

Выяснилось, что «запрещенной» кнопкой воспользовался Владимир Пресняков. Но Антон подумал на Полину Гагарину, после чего певица возмутилась из-за необоснованных претензий.

Вскочив с кресла, Гагарина закричала: «Я хочу знать, кто это сделал! Я хочу знать, кто крыса!».

Пресняков в свою защиту заявил, что это правила шоу, и развел руками.

Спустя время произошел и второй конфликт. Жюри поразил голос 35-летнего Василия Шкивидорова, но Гагарина не смогла развернуться из-за блокировки. Певица едва не разрыдалась, поскольку хотела участница к себе в команду. Узнав, что блокировку сделал Баста, Полина набросилась на него с кулаками.

Ранее мы писали, что на шоу «Маска» назревает серьезный скандал.