Анастасию Волочкову из-за скандального поведения отстранили от выпускного единственной дочери

17 лет назад Анастасия Волочкова родила свою единственную дочь от бизнесмена и юриста Игоря Вдовина. Ариадну балерина всегда сильно любила, но отношения у них складывались непросто. По признанию артистки, девочку настраивает против нее семья бывшего избранника, и они делают все, чтобы мать выглядела в ее глазах плохим человеком.

В этом году наследница экс-примы Большого театра отмечает большое событие – она, наконец, оканчивает школу. Однако отметить это вместе с ней Анастасия оказалась не в силах, из-за чего она сильно переживает. Танцовщица рассказала, что уже пропустила последний звонок дочери, а теперь ее отстраняют еще и от выпускного.

«Я знаю, что Ариадну, к сожалению, настраивают против меня – со стороны моей мамы и со стороны ее отца, который до сих пор не может успокоиться. И они пытаются сделать все таким образом, чтобы меня на выпускном у дочери не было!» - цитирует слова Волочковой издание «Дни.ру».

Анастасия считает несправедливым то, что ее пытаются вычеркнуть из жизни дочери, так как именно она шесть лет водила ее в школу и наблюдала за ее успехами. Теперь же ей приходится с горечью признавать – Ариадна даже видеть ее не хочет. По мнению балерины, она видит в матери конкурентку, хотя сама пока никем не является. «У нее пока единственное, что есть – это моя фамилия!», - заявила артистка.

Кем хочет стать подросток после выпуска из школы, Анастасия не имеет понятия. Звездная мама уверена, что дала дочери все, чтобы она могла сама выбирать, в какой сфере развиваться. Однако, если она не поступит на бюджетное отделение, Волочкова не намерена давать деньги. Она убеждена, что платить за нее должен отец.

Ранее Анастасия Волочкова представила публике нового кавалера, который вдвое младше нее.