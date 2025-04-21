«Кто имущество спасал, кто поддался деньгам»: Аринбасарова высказалась об уехавших звездах

Наталия Аринбасарова заявила, что уехавшие звезды поддались обещанным деньгам. Об этом сообщает aif.ru.

Бывшая супруга Андрея Кончаловского, актриса Наталия Аринбасарова, высказалась об уехавших из России знаменитостях. Она рассказала, что когда-то тоже могла покинуть страну, но не стала этого делать.

«Петр Петрович Кончаловский, выдающийся художник. Когда его брат эмигрировал в Париж и уговаривал его тоже уже уехать, он сказал: "Нет. Вот, что моему народу, то будет и нам". Мне это очень понравилось. Что нашему народу, то и нам.... Я так и своим детям говорю всегда», - рассказала она.

По словам Аринбасаровой, у покинувших Россию звезд были свои причины на такой шаг.

«Кто имущество свою спасал, кто, действительно, поддался обещанным деньгам. Но это низко, низко», - добавила она.

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