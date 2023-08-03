18-летний сын покойного рэпера Дэцла стал копией отца

18-летний сын покойного рэпера Дэцла Антоний Киселев с каждым годом все больше становится похож на своего отца. Причем общие черты заметны не только во внешнем виде молодого человека, но и в поведении, повадках и увлечениях. Так, по мере взросления наследник артиста начал тяготеть к музыке, и сейчас он решительно намерен идти по стопам отца.

В личном блоге Антоний признался, что уже несколько лет ищет свое звучание, жанр. Однако все это время он предпочитал этим не делиться. Теперь же, наконец, он оказался готов преподнести свое творчество людям. Недавно вышел его первый трек, после которого публика отметила, что даже голос молодого человека сильно похож на Дэцла. А теперь музыкант объявил о выходе своей второй композиции.

«В какой-то момент я понял, что образы и мысли, которые живут у меня в голове, уже невозможно удерживать. Надеюсь, каждый найдет нужные слова в этой песне», - отметил Антоний.