«Готовы за деньги делать все, что хочешь»: Бородин высказался о пришедшей с пивом на пресс-конференцию Павлюченковой

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал поступок теннисистки Анастасии Павлюченковой, которая сделала глоток пива на пресс-конференции, после чего убрала бутылку под стол и начала отвечать на вопросы. Он считает, что это был рекламный ход, и осудил готовность спортсменов за деньги продвигать любой контент. Мнение главы ФПБК узнал сайт «Страсти».

«Сложилось впечатление, что у Павлюченковой контракт с этим пивом. Видимо, это какой-то рекламный ход. Думаю, ситуация была продуманной, это спланированная акция. И мы сейчас разбираем эту ситуацию, сработал хайп. Спортсменка, теннисистка пьет пиво, зная, что она популяризирует здоровый образ жизни. Не вода, не сок, вдруг пиво. Я считаю, что это маркетинговый ход. Помните, раньше Криштиану Роналду кока-колу пил на всех мероприятиях. Плохо, что наши спортсмены за деньги готовы рекламировать не только пиво, но и прокладки. Хотелось бы видеть не пиво, а сок, что-то здоровое, правильное спортивное питание», - сказал Бородин.

Глава ФПБК отметил, что сам является спортсменом и мастером спорта. По словам Бородина, сделанное теннисисткой не что иное как треш-ток. Он подчеркнул, что Павлюченкова – топовый спортсмен, а значит, уверен политик, будут читать, что за пиво пила теннисистка.

«Они делают треш-ток и на этом зарабатывают. Это маркетинговый ход. Видно, что вся история была спланированной. У нас привыкли на грязи делать имя, делать хайп. И народ читает эту грязь. То, что мы видим в спортивной среде сегодня пиво, завтра непонятные препараты начнут рекламировать, мы приходим к тому, что наши ценности и культура убиваются такими людьми. Эти люди готовы за деньги делать все, что хочешь, заниматься пропагандой и рекламой любого контента, лишь бы был хайп, лишь бы за это платили. Это не просто так - на публичном мероприятии, на пресс-конференции топовый спортсмен рекламирует пиво. Сейчас народ начнет читать, что было за пиво и что это за спортсменка. Сделан ход на треш-токе, чтобы прорекламировать пиво», - заключил Бородин.