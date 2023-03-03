Кто допустил такое: Илье Авербуху влетело за инвалидность Романа Костомарова

Фигуриста Илью Авербуха обвинили в том, что он не отменил ледовое шоу с участием спортсмена Романа Костомарова в холод и при тяжелом состоянии подопечного. Именно в этом, считают россияне, кроется причина болезни олимпийского чемпиона.

Соответствующую точку зрения выразила автор Дзен-канала «Все, везде и сразу» Наталья Солдатова. Она так же, как и многие, размышляла о причинах болезни Костомарова, которая сделала из фигуриста инвалида. Она привела точку зрения врача, который назвал причиной болезни паразитов, и допустила их наличие в организме спортсмена.

«Вот только есть у меня вопрос. Одна я понимаю, что в двадцатиградусный мороз нельзя было допускать никаких представлений, никаких шоу на открытом воздухе?... А ещё тем более, что у Костомарова, как писали, была температура!» - размышляла автор.

Она отметила, что об этом «все молчат, как в рот воды набрали». Солдатова задалась вопросом, нельзя ли было отменить спектакль.

Подписчики поддержали ее точку зрения и стали писать: «Можно было, и нужно. Но деньги важнее здоровья видимо. А то, что после всех манипуляций он может остаться глубоким инвалидом, мало кого волнует».

Кто-то заметил, что нельзя было подвергать спортсменов риску заболеть. Читатели назвали выступление в сильный мороз «легкомыслием» и заметили, что спортсмены выступали в «легких сценических костюмах».

«Думаю это ответственность организаторов шоу… И выпускать на лёд не очень здорового спортсмена - тоже ответственность организаторов», - говорится в одном из комментариев.

Ранее сообщалось, что в состоянии Костомарова есть улучшения. Он постепенно приходит в сознание.