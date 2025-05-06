«Кто чем наполнен, тот то и выплескивает»: Мария Шукшина впервые высказалась о семейном конфликте

Актриса Мария Шукшина впервые прокомментировала конфликт с младшей сестрой Ольгой, разгоревшийся из-за наследства их легендарного отца Василия Шукшина.

Напомним, в 2019 году вдова артиста Лидия Федосеева-Шукшина передала старшей дочери Марии исключительные права на все произведения покойного мужа. Младшая Ольга с решением матери не согласилась и через суд потребовала признать решение родственницы недействительным.

«Моя сестра Ольга постоянно подает то на меня, то на маму в суд. А мы все время выигрываем. Так и живем…Кто чем наполнен, тот то и выплескивает», - разоткровенничалась Мария в шоу «Эмпатия Манучи».

Она также отметила, что ранее предпочитала молчать о семейном конфликте, так как не хотела участвовать «в склоках». При этом актриса раскритиковала младшую сестру Ольгу, которая вынесла ссору на публику.

«Там, видимо, другое мировоззрение», - предположила Мария.

Ранее сообщалось, что 25 марта в судебных тяжбах между дочерями писателя Василия Шукшина с участием их матери поставлена точка. Иск Ольги Шукшиной к сестре признали недействительным. Таганский суд отказал младшей наследнице Шукшина в иске к сестре Марии о признании недействительным договора на отчуждение исключительных прав более 100 произведений их отца.