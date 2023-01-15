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13:23, 15 января 2023
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Арзамасова слегла с неизвестным диагнозом: Авербух не находит себе места

Диагноз Арзамасовой покрыт тайной.

Lomohov Anatoly/East News

Илью Авербуха окружили беды. Фигурист то беспокоится за судьбу Романа Костомарова, то неизвестный диагноз угрожает его жене Лизе Арзамасовой.

Дело в том, что Арзамасова должна была выступать во МХАТе имени Горького. Однако неожиданно появилась информация, что на постановке «Золушка» ее заменят. Причиной указали состояние здоровья актрисы.

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