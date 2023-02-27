«Где находится, не скажу»: исчезнувший Валерий Леонтьев отказывается выходить на связь

73-летний Валерий Леонтьев уже несколько месяцев не появлялся на публике. Он совершенно перестал связываться с поклонниками и журналистами, и о его состоянии на фоне этого появилось много тревожных слухов. Сам певец по-прежнему разговаривать с представителями прессы отказывается, зато дать небольшой комментарий решил его директор Борис Чигирев.

Отметим, что из-за отсутствия Леонтьева в публичном пространстве его фанаты стали обсуждать, что он сильно заболел и из-за этого перебрался в США. Также уже долгое время ходят слухи, что Валерий решил завершить творческую деятельность, поэтому новых концертов уже тоже ждать не стоит. Как сообщил Чигирев, домыслы о плохом состоянии артиста – это ложь. Он себя прекрасно чувствует, однако на остальные вопросы директор исполнителя отвечал уклончиво.

Борис отказался говорить, где сейчас находится Валерий Леонтьев. Также он расплывчато рассказал и о перспективе его возвращения на сцену. По словам Чигирева, возможно все, но точно назвать дату, когда пройдет новое выступление вокалиста – он не может.

«Он замечательно себя чувствует. Где находится, не скажу. По поводу выступлений в ближайшее время – не знаю, все может быть», - поделился директор Леонтьева.

Ранее стало известно, что на Валерия Леонтьева подала в суд соседка по многоквартирному дому. Из-за отсутствия певца в Москве, у него сгнила сантехника, из-за чего произошла протечка. Женщина заявила, что ущерб от сломанного стояка артиста составил около 300 тысяч рублей.