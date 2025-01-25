«Кто бы мог подумать, что это станет знаком?»: почему Мария Погребняк сыграла свадьбу на Маврикии

Накануне блогер Мария Погребняк сыграла свадьбу с возлюбленным спустя полгода после росписи. Для проведения церемонии пара выбрала Маврикий, куда они прилетели отдыхать вместе с сыном. В своем Telegram-канале знаменитость раскрыла, почему они с мужем решили устроить торжество на острове.

Как оказалось, Маврикий стал судьбоносным местом для Марии Погребняк и бизнесмена Игоря Головинского. Блогер назвала остров «целой вселенной воспоминаний» и «отправной точкой» для создания их семьи. Все началось с поездки пары на отдых в 2024 году. Тогда они увидели дельфинов, что стало для них предсказанием будущего пополнения в семье. Более того, сбылись и другие приметы, с которыми столкнулись влюбленные.

«В прошлом году мы прилетели на Маврикий, чтобы провести романтический месяц вдвоем. Это было просто незабываемо! Мы путешествовали по острову, наслаждались его природой и увидели дельфинов. Кто бы мог подумать, что это станет таким важным знаком? Одна из моих подписчиц написала, что увидеть дельфинов — к удаче и к беременности. И знаете, все приметы, которые встретились здесь, сбывались одна за другой», — поделилась Мария Погребняк.

Бизнесвумен рассказала и про китайский храм, который они посетили с избранником во время отпуска, где их благословили.

«Нельзя забыть и про китайский храм, который мы посетили во время нашего прошлого путешествия. Там нас благословили, повязали веревочки на запястья — символ нашей любви и единства. Знаете, что самое интересное? Моя веревочка оторвалась в тот самый день, когда Игорь сделал мне предложение! Это было как будто знамение», — заявила блогер.

Именно поэтому, по словам знаменитости, они с супругом не раздумывая выбрали для торжества Маврикий. Мария Погребняк заявила, что этот остров стал «частью их истории, местом, где сбываются мечты и начинаются новые жизни».

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк показала фото со свадьбы с женихом на острове Маврикий.