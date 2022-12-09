15:13, 09 декабря 2022
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Кто бросил перчатку? Ренате Литвиновой предстоит дуэль с женщиной
Актриса Рената Литвинова рассказала о дуэли с женщиной. Подписчики поинтересовались, из-за кого они будут стреляться, и выразили надежду, что не из-за мужчины.
В соцсетях Литвинова написала: «Моя героиня из моей пьесы едет на дуэль – стреляются женщины».
Поклонники спросили актрису, «кто из дам бросил перчатку?»
Ранее 55-летняя Литвинова подогрела слухи о ссоре с Земфирой.
Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: