Вся в черном и без макияжа: Литвинова подогрела слухи о ссоре с Земфирой

Актриса театра и кино Рената Литвинова много лет восхищает своим стилем миллионы поклонников. 55-летняя звезда всегда появляется в модной одежде и с ярким макияжем. Фанаты очень удивились, когда недавно увидели артистку в черном и без грамма косметики.

Знаменитость опубликовала в соцсетях два снимка из спортзала. На них Рената позирует в футболке, без макияжа и с небрежной прической.

«Взгляд настороженный и угнетенный — и это всего лишь растяжка. Конечно, надо учиться получать отдельное удовольствие от «спорта» и всяческих «истязаний», но пока только на воле к исполнению», — пожаловалась она.

Сначала подписчики испугались за актрису и подумали, что она поссорилась с кем-то из близких, возможно, с певицей Земфирой, с которой дружна много лет. Многие также обратили внимание на подпись, от которой веет грустью. Некоторые отметили, что Ренату непривычно видеть без макияжа, но ей даже идет.