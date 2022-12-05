Вся в черном и без макияжа: Литвинова подогрела слухи о ссоре с Земфирой
Актриса театра и кино Рената Литвинова много лет восхищает своим стилем миллионы поклонников. 55-летняя звезда всегда появляется в модной одежде и с ярким макияжем. Фанаты очень удивились, когда недавно увидели артистку в черном и без грамма косметики.
Знаменитость опубликовала в соцсетях два снимка из спортзала. На них Рената позирует в футболке, без макияжа и с небрежной прической.
«Взгляд настороженный и угнетенный — и это всего лишь растяжка. Конечно, надо учиться получать отдельное удовольствие от «спорта» и всяческих «истязаний», но пока только на воле к исполнению», — пожаловалась она.
Сначала подписчики испугались за актрису и подумали, что она поссорилась с кем-то из близких, возможно, с певицей Земфирой, с которой дружна много лет. Многие также обратили внимание на подпись, от которой веет грустью. Некоторые отметили, что Ренату непривычно видеть без макияжа, но ей даже идет.
Фото: Telegram-канал: t.me/renatalitvinova
«Вы очень красивая», «Королевский спортзал», «Привет Земфире, надеюсь, что она с вами», «Не узнала, но вы очень милая», «Обожаю ваше лицо, все как надо», – пишут в комментариях.
Напомним, что весной Литвинова покинула Россию, обосновавшись в Париже вместе с певицей Земфирой. Но в последнее время в соцсетях подозревают, что артистки находятся в ссоре. Они перестали публиковать совместные фото и редко появляются вместе. А недавно Рената стала публично восхищаться другой брюнеткой, чем только подогрела слухи.