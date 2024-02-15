Ксюша обзавидуется: бывший муж Бородиной порадовал свою невесту шикарным подарком 14 февраля

В День святого Валентина бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров решил порадовать свою невесту роскошным подарком. Он подарил своей девушке Валерии роскошные часы.

Подарок оказался дорогостоящим — цена таких часов составляет полмиллиона рублей.

«Знаю, сколько в тебе было желания, не просто подарить эти часы, а удивить и лишний раз нарисовать на ее лице улыбку. С праздником, дорогие!», — написал Омаров на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бывшая супруга бизнесмена пока никак не отреагировала на подарок его возлюбленной. Но подписчики Курбана уверены: втайне она очень завидует новой пассии Омарова.

Омаров расстался Бородиной в 2021 году, а спустя год начал встречаться с Валерией. В феврале 2024 года бывший муж звезды «Дома-2» сделал предложение новой избраннице во время отдыха в Таиланде.

Ранее мы писали, когда бизнесмен планирует играть свадьбу со своей возлюбленной, которая младше него на 20 лет. Торжество состоится уже этой весной.