Ксению Собчак заинтересовала история со спиленной елкой в Челябинской области

Журналистка Ксения Собчак заинтересовалась историей с елкой к Новому году, спиленной челябинскими властями на частном участке. Дерево поставили на главной площади Миньяра и назвали самым красивым за последние годы.

О пропаже ели заявила хозяйка участка – оказалось, что 40 лет назад ее посадил муж. По словам женщины, разрешения на сруб не спрашивали. Теперь власти заявили, что посадят новое дерево на месте спиленной ели.

«Ну то есть мальчик-первоклассник посадил вместе с папой на своем садовом участке ёлку в честь того, что идёт в школу, семья там прожила всю жизнь, … её срубили и теперь говорят — а мы вам новую посадим», - возмутилась Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Журналисты издания «Осторожно Media» связались с администрацией города. Там заявили, будто не знали, что срубили ель с участка, который находится в частном владении. По документам председателя садового товарищества, участок не был оформлен в собственность и числился бесхозным. По этой причине власти спилили ель и установили на городской площади. В администрации Миньярского городского поселения пообещали посадить другое дерево, чтобы возместить ущерб, нанесенный семье.

Ранее Собчак встретилась с бывшим возлюбленным Умаром Джабраиловым. Несколько лет назад у них были отношения – в прессе обсуждали разницу в возрасте и дорогие подарки бизнесмена. Собчак не отрицала роман и призналась, что ее избранник в тот момент «был красив, умен, успешен, богат».