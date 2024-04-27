Ксению Собчак высмеяли в Сети из-за использования фотошопа ради стройности

Журналистку Ксению Собчак высмеяли в Сети после публикации нового фото. Пользователи заметили, что телеведущая использовала фотошоп для сокрытия лишних килограммов.

О том, что Ксения Анатольевна поправилась, говорят уже не первый месяц. Из-за этого ее даже несколько раз подозревали в беременности. Но экс-звезда «Дома-2» слухи опровергала, заявляя, что живот у нее появился из-за любви вкусно поесть. Впрочем, за последние месяцы Собчак смогла немного похудеть, даже хвасталась своими успехами в личном блоге. Вот только, по всей видимости, она все еще недовольна результатом.

Недавно журналистка разместила на своей странице новый снимок, который стал предметом обсуждений. Дело в том, что на нем заметно не только то, как Собчак «разгладила» себе лицо фильтром, но и то, что она сделала себя стройнее. Правда, как считают пользователи, неудачно. Комментаторы посмеялись над попытками Ксении Анатольевны скрыть лишний вес. Они отметили, что на кадре телеведущая «нафотошопила себе лебединую шею». Также некоторые пошутили, что теперь у нее «большая голова», которая «болтается как одуванчик».

К слову, сама Собчак неоднократно говорила о том, что знает о своих недостатках. Нередко она даже сама подшучивает над своей внешностью. Не стесняется она и несовершенств фигуры, поэтому часто появляется на публике в нарядах, которые облегают ее тело.

Ранее Ксения Собчак раскрыла неожиданную тему разговоров с Полиной Гагариной.