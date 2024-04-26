«Дожили»: Ксения Собчак раскрыла неожиданную тему разговоров с Полиной Гагариной

Журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию с певицей Полиной Гагариной и рассказала, что они стали обсуждать школы и секции на детском дне рождения.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале СОБЧАК.

«Вот и дожили мы с Полиной до той поры , что обсуждаем на детском дне рождения школы и секции для детей», - подписала совместный снимок с Полиной Ксения.

Журналистка отметила, что ее сын Платон старшее дочери Гагариной Мии на год.

«Так что я, считай, на год впереди», - заключила Собчак.

Пользователи Сети обратили внимание на ошибку Собчак в публикации.

«Дне рождениЯ, Ксения, что за беда с окончаниями», - писали в комментариях.

Другие отмечали, что «у Ксении беда с образованием. Поэтому и с окончаниями».

Ранее Собчак заявила, что ей не хватает политика Владимира Жириновского. Соответствующее признание прозвучало в годовщину его смерти. Журналистка назвала политика «абсолютно своим персонажем».