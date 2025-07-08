«Ксения строила карьеру на том, что некрасиво высказывалась»: Волочкова обвинила Собчак в пиаре на Кадышевой

Балерина Анастасия Волочкова осудила высказывания журналистки Ксении Собчак в адрес певицы Надежды Кадышевой. Она заявила, что ведущая всегда строила карьеру за счет нелестных высказываний в адрес знаменитостей и «всех подставляет».

Мнение танцовщицы приводит издание «Абзац».

«Ксения с юношеских лет строила свою карьеру на том, что очень некрасиво и нелицеприятно высказывалась в адрес публичных людей. Это ее не красит. Она всех подставляет», - высказалась Волочкова.

Балерина считает, что Собчак «заигралась» и ей нечем привлечь внимание. По ее мнению, низость – осуждать человека, добившихся высот. Волочкова призналась, что ей всегда было стыдно за Собчак.

«Все, что делает Ксения Собчак, – это фальшиво... Надежда Кадышева – легенда», - поделилась мнением балерина.

Напомним, Собчак назвала Кадышеву полиэтиленовой матрешкой и предрекла певице скорое забвение.