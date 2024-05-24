Ксения Собчак заявила, что Невзоров* боится приходить к ней на интервью

Журналистка Ксения Собчак заявила, что репортер и телеведущий Александр Невзоров* (признан иноагентом на территории РФ) боится приходить к ней на интервью.

Соответствующее сообщение она разместила в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак, комментируя публикацию писателя Захара Прилепина, заявила: «При всём уважении, ну как-то странно считать, Захар, что моя аудитория — это аудитория Невзорова*. Он меня ненавидит и, в отличие от вас, даже на интервью приходить боится».

По словам журналистки, ее аудитория «в основном живёт и работает в России и просто хочет…, чтобы дали работать, растить детей, зарабатывать, путешествовать и жить». Таких людей, считает Собчак, много, и с ними «хорошо бы не только говорить, начать считаться».

Прилепин в своей публикации указал, что его интервью с Собчак за полгода набрало 3 миллиона просмотров. Писатель отметил, что иногда появляются люди, которые уверены: он «не имел права ходить к Собчак». Писатель утверждает: «это не столько с Ксенией разговор, сколько с тремя миллионами людей», огромная часть которых впервые услышала его позицию.

«Мне, помню, писали: вы можете пойти по любой телеканал и дать там интервью. Могу. Но эти 3 млн те каналы не смотрят», - отметил Прилепин. Его пост опубликован в Telegram-канале Общественной организации За Правду.

Ранее ведущий Владимир Соловьев призывал не ходить на интервью к Собчак. Его призыв прозвучал после того, как стали появляться сообщения, будто после интервью с журналисткой у собеседников начинаются проблемы.

*признан иноагентом на территории РФ