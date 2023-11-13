Ксения Собчак заговорила о страданиях из-за ревности к возлюбленному, об этом сообщает StarHit.

Телеведущая рассказала, что в юности встречалась с молодым человеком, за которым следила. По воспоминаниям Ксении Собчак, она подозревала мужчину в изменах и поэтому решила в какой-то момент разыскать место, куда он постоянно наведывался.

«Да-да, я прямо сумасшедшая женщина, значит. И вот вижу машину, захожу в этот клуб, вижу, как он сидит, какие-то телки на нем танцуют. Ты не поверишь, в этот момент я испытала не боль, вот первое ощущение, а прямо радость, что я его застукала, и сейчас ему хана», — рассказала журналистка.

Собчак призналась, что считает свои действия не самыми адекватными. При этом сейчас она исправилась и уже не так сильно ревнует.

«В этот момент я поняла, что я глубоко больной человек, это правда. Но с того времени занимаюсь головой, поэтому стало полегче», — рассказала она.

Напомним, сейчас Ксения Собчак замужем за Константином Богомоловым. Телеведущая нередко признавалась, что счастлива в браке с театральным режиссером.

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